Фото: Минздрав Саратовской области

На современном спирографе уже проведено более 1 тыс диагностических процедур

Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», активно используется в Калининской районной больнице.

Спирограф – это небольшой настольный прибор, который предназначен для диагностики функционального состояния лёгких и бронхов. Исследование длится не более 20 минут, абсолютно безболезненно и показывает, насколько лёгкие способны насыщать организм кислородом. Прибор незаменим в работе пульмонологов, кардиологов, аллергологов.

Врачами районной больницы уже проведено более тысячи диагностических процедур, позволяющих обнаружить патологические изменения в лёгких и скорректировать тактику лечения.

«За предыдущие 4 года в районные больницы поставлено порядка 5 тыс единиц оборудования, в том числе 127 единиц «тяжелого»; а также 362 единицы санитарного транспорта. Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года решением Президента России Владимира Путина в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь. В рамках программы мы продолжаем получать необходимое для работы лечебных учреждений оборудование, в том числе и тяжелое», - добавил министр здравоохранения Владимир Дудаков.