На новом спирографе в Калининске провели более 1 тыс. исследований

В Калининской районной больнице активно используют современный спирограф, приобретенный по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Этот небольшой настольный прибор предназначен для диагностики состояния лёгких и бронхов. Исследование занимает не более 20 минут, оно безболезненно и показывает, насколько органы дыхания насыщают организм кислородом. Оборудование незаменимо для пульмонологов, кардиологов и аллергологов.

Врачи больницы уже провели более тысячи диагностических процедур. Спирограф помогает выявлять патологические изменения в лёгких на ранних стадиях и корректировать тактику лечения. Как отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков, за предыдущие 4 года в районные больницы поставили порядка 5 тысяч единиц оборудования, включая 127 единиц «тяжелого», а также 362 автомобиля санитарного транспорта.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения по решению президента Владимира Путина продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этому медицинские учреждения продолжают получать необходимое оборудование, что повышает доступность и качество диагностики для жителей района.