Депутат Калинин пригласил участников СВО и их семьи активнее обращаться в фонд "Защитники Отечества"

Единый номер для обращений - 8 (8452) 65-31-31

Заместитель Председателя Комитета по делам ветеранов, депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - За правду"), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин посетил в Балашове филиал Государственного фонда "Защитники Отечества", а также почтил память земляков, героически павших на фронтах Великой Отечественной войны, возложив цветы к местному мемориалу.

В рамках встречи парламентарий обсудил с сотрудниками фонда работу этой недавно созданной по поручению Президента России Владимира Путина организации по оказанию поддержки участникам СВО, членам их семей и семей погибших воинов.

"Основной целью созданного Государственного фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и помогает защитникам Отечества вернуться к мирной жизни", - рассказал Вячеслав Калинин.

"Напомню, что филиал фонда в Саратовской области работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Единый номер для обращений - 8 (8452) 65-31-31", - подчеркнул он.

Кстати, с понедельника, 2 сентября, по пятницу, 29 сентября, на базе саратовского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" сотрудниками областной прокуратуры оказывается юридическая помощь участникам СВО и членам их семей.

График работы сотрудников надзорного ведомства на площадке Филиала в ближайшие дни:

25 сентября – прокуратура Гагаринского района;

26 сентября – прокуратура Саратова;

27 сентября – прокуратура Ленинского района;

28 сентября – прокуратура Энгельса;

29 сентября – замначальника управления – начальник отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства.

Подробности по телефону: 8 (8452) 65-31-31.