В ходе СВО погибли саратовцы Василий Волчков и Сергей Кукушкин

Сообщили о погибших в СВО Саратовцах (фото: архив КП)
В специальной военной операции погибли два уроженца Саратова - Василий Волчков и Сергей Кукушкин, об этом сообщили сегодня, 25 сентября в городской администрации.
Василия Волчкова и Сергея Кукушкина губернатор Роман Бусаргин.
- Василий Волчков и Сергей Кукушкин для всех жителей Саратовской области навсегда останутся достойным примером верности Родине и присяге. Они были храбрыми и отзывчивыми солдатами. Вечная память и слава героям Отечества! - выразил соболезнования родным и близким погибших губернатор Роман Бусаргин.
- Василий Волчков и Сергей Кукушкин самоотверженно отстаивали интересы Отечества. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить боль невосполнимой утраты. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Подвиг защитников Родины навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах, - обратилась к семьям военнослужащих глава Саратова Лада Мокроусова.
Напомним, ранее стало известно о гибели Николая Фокина и Аслана Актау из Энгельса а так же Алексея Добровольского из Калининского района.
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