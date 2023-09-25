Фото: архив КП. Соболезнования родным погибших выразили Губернатор Саратовской области и местные чиновники

Николай Фокин и Аслан Актау из Энгельса погибли в СВО. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Энгельсского района.

Сегодня, 25 сентября, на сайте райадминистрации появилась информация о гибели в зоне проведения СВО двух уроженцев Энгельсского района - Николая Фокина и Аслана Актау. Обстоятельства гибели бойцов и детали их биографии не разглашаются.

Соболезнования родным погибших выразили губернатор Роман Бусаргин, администрация Энгельсского муниципального района и собрание депутатов ЭМР.