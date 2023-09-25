Дети участников СВО снова стали гостями цирковой программы братьев Запашных в Саратовском цирке

Благотворительную акцию организовал Комитет по делам ветеранов Саратовской областной Думы при поддержке Народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных

Как и неделю назад, в минувшие выходные, 50 детей участников специальной операции - жителей Саратовской области - стали гостями цирковой программы "Страшная сила", стартовавшей в середине сентября в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных.

Благотворительную акцию организовал Комитет по делам ветеранов Саратовской областной Думы при поддержке Народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных.

"Уже более 100 мальчишек и девочонок - детей наших ребят, которые выполняют боевые задачи на передовой, посетили замечательное цирковое представление. Благотворительное посещение детьми участников специальной военной операции стало возможным благодаря поддержке наших добрых друзей Эдгарда и Аскольда Запашных, которым я хочу передать искренние слова благодарности", - рассказал организатор благотворительной акции, заместитель председателя Комитета, депутат Саратовской областной Думы (фракция СРЗП) Вячеслав Калинин.

Кстати, на днях в эфире "ГТРК Саратов" в программе "От первого лица" Аскольд Запашный и Вячеслав Калинин обсудили вопросы развития культуры, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания российской молодежи.