Аналитики рассказали как саратовцы предпочитают проводить выходные

В Саратове идеальный выходной для мужчин — это провести время с семьей, для женщин — совершить прогулку. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили аналитики портала SuperJob. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы узнал у саратовцев, какие занятия они ассоциируют с отлично проведенным выходным днем.

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у 21% саратовцев — выезд на природу, 18% предпочли досуг в кругу семьи. На третьем месте у горожан (16%)— спорт и прогулки, 15% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 11% — со сном. Для 10% лучший вариант — путешествие, провести выходной за чтением книг предпочитают 6% саратовцев, еще 5% любят посещать культурные мероприятия, с друзьям в выходной хотят встретится 4% опрошенных. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

У мужчин на первом месте в идеальный выходной — провести время с семьей, у женщин — прогулка. На втором у тех и других — поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.

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