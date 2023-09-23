Фото: Вячеслав Калинин передал в фонды Саратовского музея истории СВО новые экспонаты

Вячеслав Калинин передал в фонды Саратовского музея истории СВО новые экспонаты

"Это трофеи, которые с соратниками привезли с передовой, а также спецвыпуск газеты "Ветеранские вести - Саратовская область", - рассказал зампред Комитета по делам ветеранов, депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - За правду"), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

"Искренне благодарен заведующей филиалом музея истории Наталье Речман за проведённую экскурсию и информацию о работе этого уникального в своём роде храма памяти. Обсудили ряд моментов и задач, в которые включимся с поддержкой Комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы и Медиахолдинга "Ветеранские вести", - отметил Калинин.

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