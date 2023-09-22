Депутат Калинин: с командованием воинских частей в зоне СВО будет усилено взаимодействие

"Задача, которая стояла перед участниками совещания, – выработать эффективный механизм работы для обеспечения своевременной доставки посылок землякам, где бы они ни служили"

Депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия" - "За правду"), ветеран боевых действий, Вячеслав Калинин провёл рабочее совещание Комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, посвящённое организации передачи гуманитарной помощи и личных посылок в зону специальной военной операции военнослужащим из Саратовской области, которые служат в подразделениях от других регионов.

Во встрече приняли участие депутаты облдумы, представители регионального Правительства, военного комиссариата области, Росгвардии, Саратовского местного гарнизона, Почты России, общественных объединений.

В комитет по делам ветеранов обращаются родственники военнослужащих, которые хотели бы передать частичку своего тепла и самое необходимое нашим бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. В Саратовской области работа по сбору гуманитарной помощи и передаче личных посылок налажена и ведется как ни в одном другом регионе, но только с подразделениями, которые формировались здесь.

"Задача, которая стояла перед участниками совещания, – выработать эффективный механизм работы для обеспечения своевременной доставки посылок землякам, где бы они ни служили," - отметил Калинин.

Собравшиеся отметили актуальность и значимость поднятого вопроса, обменялись опытом по доставке гуманитарной помощи и личных посылок военнослужащим. Особую важность в решении вопроса приобретает системность и согласованность действий всех участников процесса, что позволит не дублировать маршруты волонтерских групп и охватить большее количество подразделений. Также принято решение усилить взаимодействие с командованием частей, где служат саратовцы.