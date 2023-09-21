Саратовца обвинили в причинении смертельных травм родственнику

Следственный отдел по Октябрьскому району города Саратова предъявил 27-летнему мужчине обвинение

в совершении убийства по неосторожности. Об этом информирует СУ СК по Саратовской области.

Известно, что в ночь с 5 на 6 сентября 2023 года около дома на улице Самарской города Саратова между обвиняемым и 32-летнемим родственником возник конфликт. В результате, 27-летний саратовец ударил оппонента в область головы, после чего последний был срочно госпитализирован. Однако спасти мужчину не удалось. От полученной травмы потерпевший скончался 13 сентября в больнице.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день деятельность следкома направлена на закрепление доказательств.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.