Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин: «Программа страхования от ЧС актуальна для Приморья»

Сергей Простатин (Фото: РБК Черноземье)

Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» в рамках участия в ВЭФ-2023 рассказал РБК Черноземье об агростраховании в Приморье и программе страхования от чрезвычайных ситуаций.

10 сентября во Владивостоке стартовал VIII Восточный экономический форум. Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин отметил, что Восточный экономический форум — это полезная и интересная площадка для обсуждения новых тем и вопросов, поиска контактов. Учитывая расстояние и дальность нахождения региона, форум служит отличным поводом для планирования новых проектов.

Сергей Простатин: «Программа страхования от ЧС актуальна для Приморья»

«Как представители сферы страхования можем отметить, что Приморье — это ведущий регион, который настроен на развитие страхового покрытия, участие в страховых кампаниях. Нужно сказать, что Приморский край с самого начала развития агрострахования выражал особый интерес к этому направлению именно в силу свойственных для этого региона природных катаклизмов, природной турбулентности. В последнее время мы наблюдаем тенденцию к росту страховых случаев именно по рискам увлажнения, особенно последние два года. При этом, отмечу, что та программа страхования от чрезвычайных ситуаций, которая была запущена в России прошлой весной, как никогда подходит именно для этого края», — считает Сергей Простатин.

Также гендиректор рассказал, что данная программа отличается скоростью реализации и выплат. По его мнению, программа страхования от ЧС является незаменимой для регионов Приморья. «Особо отмечу, что выплаты пострадавшим осуществлялись в течение восьми дней с начала оформления заявления», — прокомментировал Сергей Простатин.