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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:23

В Саратове продолжается деятельность по благоустройству города

В Кировском районе Саратова ежедневно чистят остановки
Источник:kp.ru
В Кировском районе Саратова ежедневно чистят остановки (Фото: администрация Саратова)

В Кировском районе Саратова ежедневно чистят остановки (Фото: администрация Саратова)

На территории Кировского района стабильно каждый день проводятся мероприятия по очистке остановочных павильонов. Об этом сообщает мэрия Саратова.

«Служба благоустройства Кировского района» отслеживает качество состояния остановок и по мере загрязнения проводит необходимые мероприятия, в том числе: мойка, очистка от несанкционированной рекламы и рисунков граффити.

Указанные работы уже выполнены на по улицам: Мысникова, Большая Горная, Тархова, Танкистов и др.

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