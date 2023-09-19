В Энгельсе вынесли решение по делу об убийстве на Мясокомбинате

Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев (Фото: архив КП)

Доказательств, предъявленных следственным отделом по городу Энгельсу, оказалось достаточно для признания судом 49-летнего мужчину виновным в совершении убийства. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В ходе уголовного судопроизводства было установлено, что 8 марта 2023 года подсудимый пришел в квартиру дома на улице Мясокомбинат поселка Приволжский Энгельсского района, где находились его знакомые, одному из которых он нанес удар ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Об этом сражу же было сообщено в полицию.

Согласно приговору суда, подсудимому назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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