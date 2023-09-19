В Саратове пьянство снова стало причиной преступления

фото: СУ СКР

Доказательств, предъявленных саратовским следственным отделом по Ленинскому району, оказалось достаточно для признания судом виновным 32-летнего мужчину в причинении смерти по неосторожности. Об этом информирует СУ СК по Саратовской области.

В ходе уголовного судопроизводства было установлено, что виновный находился в компании своего родственника в нетрезвом состоянии у одного из домов, расположенных на улице Аржанова города Саратова. Между мужчинами произошла стычка, в результате которой подсудимый нанес удар оппоненту, от которого тот упал на асфальт и ударился головой. Потерпевший был срочно госпитализирован, но помочь ему не удалось. Мужчина умер в тот же день.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде исправительных работ с удержанием 20 процентов заработной платы в доход государства.