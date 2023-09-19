Сотрудники Саратовского филиала АО «Ситиматик» вновь стали донорами крови

фото: АО Ситиматик

Развитие донорского движения в Саратовском филиале АО «Ситиматик» стало важной социальной инициативой компании. Сотрудники компании присоединились к донорскому движению летом этого года, а в середине сентября вновь сдали кровь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается.

Процедура сдачи прошла на Саратовской областной станции переливания крови. Сотрудники компании всегда тщательно готовятся перед посещением, соблюдая диету и необходимые ограничения, а также следят за обновлениями «Донорского светофора», который показывает какая группа крови требуется в настоящий момент. Это позволяет выбрать правильную дату сдачи и пополнить запасы крови нужной группы.

Предшествующее процедуре медицинское обследование, определение резус-фактора и лабораторные экспресс-анализы были проведены для каждого добровольца. Они также получили рекомендации от врача-трансфузиолога, который заботится о безопасности и состоянии здоровья доноров.

В этот раз благодаря отзывчивости сотрудников компании запасы Саратовской областной станции переливания крови увеличились на 5 литров. Как пояснили сотрудники станции, этот ценный ресурс будет использован для оказания помощи пациентам Саратовской области.