большинство покупателей кроссоверов пока по-прежнему предпочитают «японцев» с пробегом

фото: архив КП
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) оценили динамику продаж на рынке иностранных SUV c пробегом. Несмотря на новую волну санкции со стороны Японии, большинство покупателей популярных вседорожников продолжали выбирать машины именно этой страны. Из топ-20 наиболее востребованных моделей 11 имеют те или иные японские «фамилии». При этом лучшим иностранным вседорожником в абсолютном модельном зачете стал Toyota RAV-4 (5,4 тысячи а/м). В «двадцатку» вошли также пять «корейцев», три «немца» и один «француз». Лучший «китаец» – Chery Tiggo (T11) – довольствуется пока скромным 32-м местом.
Обладая сегодня суммой в два-три миллиона рублей, немало покупателей задается вопросом, какой вседорожник лучше выбрать – новый китайский или более привычный корейский, европейский, японский, но с пробегом. Как показали продажи последнего месяца лета, большинство клиентов продолжали делать выбор в пользу техники запада и страны Восходящего солнца. Так, если на рынке новых иномарок в топ-20 наиболее популярных кроссоверов было 19 китайских, которые разошлись общим тиражом почти 40 тысяч «штук», то в «пробежном» сегменте в «двадцатке» лучших ни одному «китайцу» не нашлось место. Лучший среди них по продажам – Chery Tiggo (T11) - довольствовался скромной 32-й позицией (918 а/м). Зато общее количество машин «старой гвардии» Запада, Японии и Кореи в топ-20 приблизилось к 70 тысячам «штук» (8,2% за месяц).
Активнее всего по-прежнему раскупают автомобили из Японии (11 моделей из 20), прежде всего - марки Toyota. Лидер, компактный кроссовер RAV-4, нашел в августе 5 448 покупателей, на 4% больше, чем в июле. А всего за 8 месяцев текущего года владельцев сменили почти 37 тысяч таких машин. Старшего брата RAV-4 – универсальный вседорожник Toyota Land Cruiser Prado - выбрали 5,2 тысячи человек (+7% к июлю). Замкнул «тройку» лидеров Kia Sportage (4,9 тысячи а/м, +9%). В первой десятке рейтинга законную прописку получили: еще три «японца» (Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander), два «немца» (Volkswagen Tiguan и BMW X5), «француз» Renault Duster и «кореянка» Hyundai Creta.
Еще девять моделей вседорожников смогли похвастать тем, что сменили в августе от двух до трех тысяч владельцев каждый. Это два Hyundai – Santa Fe и Tucson, Kia Sorento, Lexus RX, Subaru Forester, Honda СR-V, Volkswagen Touareg, Mazda СX-5, а также «неубиваемый» Land Cruiser 200. И, наконец, замкнул рейтинг автомобиль, который продержался почти двадцать лет на конвейере – Mitsubishi Pajero: его в августе выбрали 1,8 тысячи покупателей, на 4% больше, чем в июле.
«В отличие от сегмента новых автомобилей, который в течение последних двух лет все плотнее заполняется «китайцами» (доступно уже более сорока различных марок из КНР), ритейл автомобилей с пробегом живет по старым правилам. Здесь в приоритете остаются те модели, которые десятилетиями доказали свою долговечность, ремонтопригодность и приспособленность к эксплуатации в условиях плохих дорог и повышенного коррозионного воздействия. Подавляющему большинству китайских марок только предстоит это сделать со временем», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
Из 647 тысяч автомобилей с пробегом, реализованных в августе, чайна-каров оказалось лишь 14,4 тысячи или 2,2%. Причем относительно августа 2022 года (14,48 тысяч а/м) их продажи и доля (2,5%) практически не изменились. Так как вторичный рынок превосходит ритейл новых машин в 6-7 раз, то для глобальных изменений и заметного массового «вымывания» с него машин Запада, Японии и Кореи потребуется не один год. Пока в 2023 году можно рассчитывать на то, что на рынке машин с пробегом только с одними «японцами» состоится порядка 1,5 миллионов сделок.
Топ-20 популярных иностранных SUV по итогам августа 2023 г
Марка и модель
Продажи* в августе
23 года, шт.
Продажи* в июле 23 года, шт.
Продажи* январь-август 23 года, шт
Динамика
август 23/июль 23
1
Toyota RAV4
5448
5218
36964
4,4%
2
Toyota LC Prado
5179
4 855
35 837
6,7%
3
Kia Sportage
4940
4522
32373
9,2%
4
Nissan X-Trail
4394
4029
29627
9,1%
5
Nissan Qashqai
4333
3804
29184
13,9%
6
VW Tiguan
3907
3639
26408
7,4%
7
Mitsubishi Outlander
3795
3538
24624
7,3%
8
Renault Duster
3542
3255
25022
8,8%
9
BMW X5
3161
2961
22500
6,8%
10
Hyundai Creta
3032
2756
19810
10,0%
11
Kia Sorento
2977
2791
19698
6,7%
12
Lexus RX
2929
2546
17977
15,0%
13
Hyundai Santa Fe
2779
2887
19570
-3,7%
14
Subaru Forester
2757
2517
18449
9,5%
15
Honda CR-V
2476
2352
17607
5,3%
16
Hyundai Tucson
2413
2234
16283
8,0%
17
VW Touareg
2320
2066
15587
12,3%
18
Toyota LС 200
2269
1965
15311
15,5%
19
Mazda CX-5
2160
2129
15304
1,5%
20
Mitsubishi Pajero
1827
1759
13208
3,9%
*на основе информации о регистрации автомобилей от компании «Автомаркетолог»