Энергетики завершили работы по реконструкции теплосети на ул. Хользунова

фото: Т плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию тепломагистрали на ул. Хользунова. Энергетики проложили 2,6 км новых трубопроводов диаметром 400 мм и 500 мм, выполнили полную замену строительной части канала, смонтировали 16 тепловых камер. Это повысит надежность теплоснабжения жителей зимой.

Работы проходили на ул. Мичурина от Пугачева до Хользунова и по ул. Хользунова от Мичурина до 2 Садовой. Эти участки теплосети были определены для реконструкции совместно с городской администрацией как наиболее изношенные и требующие немедленной замены.

Энергокомпания проделала колоссальную работу и практически построила инфраструктуру с нуля. Новые коммуникации оснащены системой датчиков для удаленного мониторинга работы теплосети.

В течение всего периода модернизации жители получали горячую воду по временной схеме. Сейчас энергетики «Т Плюс» произвели переключение на основную теплотрассу, идет заполнение системы. После проведения работ по отладке температурного и гидравлического режимов горячее водоснабжение будет восстановлено. Плановое время возобновления ГВС – сегодня, 19 сентября, до конца дня.

Работы по благоустройству участка реконструкции продолжаются, полностью их планируется завершить до конца сентября.