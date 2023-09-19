Число закрытых на карантин из-за ОРВИ школ в Саратове увеличилось до 17

Количество образовательных учреждений в Саратовской области, закрытых на карантин из-за ОРВИ и гриппа увеличивается. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в пресс-службе министерства образования Саратовской области.

Вчера эта цифра была почти в 2 раза ниже.

Полностью не работают 17 школ в Саратове, поселке Михайловский, Духовницком, Екатериновском, Ивантеевском, Пугачевском, Федоровском, Энгельсском районах, а также детский сад в Самойловском районе. В Саратове закрыта гимназия N108 и школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам N4. Из-за распространения инфекции не работают 4 отдельных группы в трех детских садах и 344 класса в 83 школах в Саратове, ЗАТО Светлом и еще 18 районах.

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