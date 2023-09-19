В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа закрылись 8 школ и 2 детских сада (фото: архив КП)

На сегодняшний день, 19 сентября, в Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа полностью закрылись 2 детских сада и 8 школ. Об этом рассказали в региональном министерстве образования. Отметим, за неделю в Саратовской области зарегистрировали 11 710 случаев ОРВИ.

В числе закрытых на карантин школы в Саратове, Духовницком, Екатериновском, Пугачевском, Самойловском, Федоровском районах, поселке Михайловский. В областном центре закрыта школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам N 4. Детские сады закрыли из-за высокой заболеваемости в Самойловском районе.

Закрыты две группы в детском саду № 122 Саратова, а также 225 классов в 63-х школах области. В том числе в Саратове, Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Питерском, Пугачевском, Федоровском, Хвалынском, Энгельсском районах и ЗАТО Светлом.

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