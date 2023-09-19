За взятку налоговой саратовцу назначили штраф 2 миллиона рублей

Саратовца осудили за взятки сотрудникам налоговой инспекции. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, с 2021 года по ноябрь 2022 года 38-летний мужчина перевел на банковский счет 1,3 млн рублей четырем сотрудникам межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области за передачу закрытой информации.

Суд назначил виновному два миллиона рублей штрафа.

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