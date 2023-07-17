Саратовец дал взятку более 1,3 миллиона рублей сотрудникам налоговой службы

Фото: Архив КП

Установлено, что с 2021 года по ноябрь 2022 года подозреваемый передал взятку четырем сотрудникам межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает региональный СУ СК.

Деньги злоумышленник переводил на счета за передачу закрытой информации. Всего саратовец перевел более 1,3 миллионов рублей.

Противоправная деятельность должностных лиц выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области во взаимодействии с отделом безопасности УФНС России по Саратовской области. Следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств.

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