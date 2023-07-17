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НовостиОбщество17 июля 2023 13:04

Саратовец дал взятку более 1,3 миллиона рублей сотрудникам налоговой службы

Следователями СК по Саратовской области возбуждено уголовное дело о даче взятки четырем сотрудникам инспекций налоговой службы
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Установлено, что с 2021 года по ноябрь 2022 года подозреваемый передал взятку четырем сотрудникам межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает региональный СУ СК.

Деньги злоумышленник переводил на счета за передачу закрытой информации. Всего саратовец перевел более 1,3 миллионов рублей.

Противоправная деятельность должностных лиц выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области во взаимодействии с отделом безопасности УФНС России по Саратовской области. Следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств.

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