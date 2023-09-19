Евгений Ковалев: Многодетные семьи могут получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки в детские оздоровительные учреждения

Евгений Ковалев на заседании регпарламента

Члены комитета по социальной политике Саратовской областной Думы рассмотрели поправки в статью 4 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки семей в Саратовской области».

Изменения предусматривают компенсацию стоимости оздоровительной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, расположенную на территории региона и включенную в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, которая была приобретена самостоятельно, в размере 50% средней стоимости путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей, установленной Правительством Саратовской области на текущий календарный год.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, поддерживая законопроект отметил, что указанная мера поддержки, предлагаемая в виде компенсации части стоимости самостоятельно приобретенных путевок в детские оздоровительные учреждения, является дополнительной и расширяющей существующие меры поддержки для многодетных семей:

«Важно отметить, что данная мера поддержки будет предоставляться независимо от дохода семьи, что позволит еще большему числу получателей воспользоваться данной поддержкой. Таким образом, дети в возрасте от семи до четырнадцати лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей области согласно старой редакции закона, сохранят возможность получения бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения».