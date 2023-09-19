В СГК имени Собинова пройдет цикл концертов, посвященных русским композиторам в эмиграции

Фото: СГК имени Собинова

В рамках проекта «”Верни меня России, Боже!” Судьбы и музыка композиторов русской эмиграции» Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова при финансовой поддержке Фонда наследия русского зарубежья в течение 2023 года реализует цикл научно-просветительских и концертных мероприятий, посвященных музыке русских композиторов в эмиграции.

21 в рамках проекта состоится концерт музыки композиторов русского зарубежья. В исполнении солистов и коллективов консерватории прозвучат сочинения разных жанров, созданные композиторами в период эмиграции.

Вход свободный.