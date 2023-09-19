Муниципалитеты могут получить право разрабатывать правила благоустройства

На заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики депутаты областной Думы обсудили законопроект, затрагивающий вопросы благоустройства территорий общего пользования.

Законопроект разработан и внесен на рассмотрение облдумы Собранием депутатов Балашовского района.

В основу инициативы легло предложение закрепить на законодательном уровне максимально допустимое значение границ территорий, прилегающих к многоквартирным и индивидуальным жилым домам. «Это позволит муниципалитетам самостоятельно определять размер границ прилегающих территорий с учетом норматива, установленного региональным законом. Такая практика применяется в регионах Приволжского, Центрального, Уральского, Дальневосточного, Сибирского федеральных округов», – отметила Галина Симонова, глава Широкобуеракского муниципального образования Вольского района.

Инициатива направлена на реализацию баланса публичных и частных интересов в вопросах содержания и санитарной очистки территорий общего пользования. Собственники жилых помещений могут самостоятельно выполнять работы по благоустройству дворовых территорий.

По ее словам, законопроект будет способствовать укреплению добрососедских отношений и повысит интерес людей к совместному решению общих вопросов.