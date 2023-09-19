Панков: Спикер Госдумы рассказал о приоритетах осенней сессии

Николай Панков

На первом пленарном заседании осенней сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что она будет насыщенной. Важнейший приоритет – реализация задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании. Все они направлены на благо людей.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Особое внимание по-прежнему будет уделяться поддержке участников СВО и их семей. Предстоит и обсуждение бюджета с учетом вызовов, с которыми столкнулась наша страна. При этом он должен решать и вопросы развития экономики, повышения благосостояния людей. Все социальные обязательства перед нашими гражданами должны быть выполнены.

Формат работы парламента становится еще ближе к людям. Регулярные выезды в регионы помогут найти решения, которые лягут в основу важных для людей законов. Отмечу, и сам проехал летом по всем районам своего округа. Обсудили с жителями вопросы и задачи для дальнейшего совместного решения», - отметил Николай Панков.