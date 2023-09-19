СУ СК Саратовской области: решение о мере пресечения по делу «убийцы-пьяницы»

Следственным отделом по городу Саратов на основе собранных по делу данных 25-летний мужчина обвинен в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает СУ СК по области.

Напомним: обвиняемый 13 сентября в состоянии алкогольного опьянения убил 50-летнего знакомого.

По ходатайству следователя судом 25-летнему преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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