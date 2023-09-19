Под Саратовом убили 61-летнюю женщину

В Саратовской области, Пугачевский район, 54-летний мужчина убил знакомую. Об этом сообщает СУ СК по области.

Установлено, что 17 сентября обвиняемый в нетрезвом состоянии в доме, расположенном в поселке Березово Пугачевского района нанес удар ножом по телу 61-летней женщины.

От полученных травм жертва скончалась на месте.

О содеянном преступник сообщил соседке, которая, в свою очередь, обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело.

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