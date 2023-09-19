В Саратове перекроют участок улицы Сакко и Ванцетти

Сергей Пускепалис (Фото: архив КП)

В Саратове планируется временное ограничение остановки, стоянки и движения транспорта по улице Сакко и Ванцетти на участке от Вольской и до Горького. Об этом информирует администрация города.

Мэрия объясняет, что данные меры принимаются в связи с проведением мероприятия, посвященного годовщине со дня смерти актера С.В. Пускепалиса, с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничение будет введено 20 сентября с 14:30 до 15:30.

- Транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, а также транспортные средства граждан для проезда к месту проживания смогут осуществлять движение, не взирая на запрет, - уточняет администрация.

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