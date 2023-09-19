В Саратове продолжают деятельность по благоустройству дорог

В Октябрьском районе обновляют зону отдыха у лицея №2 (фото: мэрия Саратова)

На территории Октябрьского района довершают работы по благоустройству зоны отдыха перед лицеем №2. Об этом информирует мэрия Саратова.

Напомним: до этого подрядной организацией ООО «Чистый город» в рамках заключенного договора было произведено щебенение тротуаров. В ближайшие дни подрядчики выполнят укладку асфальтобетонного покрытия.

Качество работы контролируется администрацией Саратова.

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