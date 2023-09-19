Саратовцам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

фото: Пресс-служба ПривЖД

В Ленинском районе Саратова состоялся рейд, направленный на профилактику несчастных случаев в зоне движения поездов. Его провели на пешеходном переходе, расположенном на 849 км перегона Саратов-1 – Трофимовский-1. Каждый час через него проходят в среднем более 120 человек.

Железнодорожники напомнили взрослым и несовершеннолетним о важности соблюдения правил безопасного поведения вблизи стальной магистрали, а также предупредили об опасности ношения капюшонов, использования телефонов и наушников при приближении к железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, в ходе акции были розданы тематические буклеты и памятки.

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В связи с началом нового учебного года Приволжская железная дорога призывает родителей еще раз напомнить детям и подросткам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также самим строго следовать этим правилам. Чаще всего дети страдают из-за своих неосмотрительных действий: находятся в наушниках на объектах железнодорожного транспорта, используют мобильный телефон, запрыгивают на подножки движущегося поезда, забираются на крыши вагонов, переходят пути в неположенном месте.

Напомним, с 11 августа 2023 года размер штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличился со 100 до 500 рублей (в Московской и Ленинградской областях – до 1500 рублей)