Прокуратура Саратовской области проводит проверку застройки в Солнечном

По поручению прокурора Саратовской области надзорным ведомством организована проверка по обращению председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина по вопросу законности изменения документов градостроительного зонирования в микрорайоне «Солнечный». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, жители Солнечного-2 направили обращение Вячеславу Викторовичу о планировании плотной застройки без учета потребностей жителей и нормативов.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка обоснованности принятого решения региональными органами власти, в том числе на предмет его соответствия требованиям нормативов градостроительного проектирования для обеспечения жителей объектами социальной инфраструктуры, а также действиям всех должностных лиц, - сообщает заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Аркадий Акопян.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.

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