Володин: обращение саратовцев из Солнечного-2 направлено в прокуратуру

Вячеслав Володин получил обращение от жителей микрорайона Солнечный-2 города Саратова. Текст обращения опубликован в телеграм-канале «Володин Саратов».

Жители микрорайона жалуются на то, что два земельных участка собираются исключить из территорий общего пользования и включить в территориальную зону застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1). Речь идет об участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:3818 и 64:48:030101:3820. Эти участки находятся в Саратове между рынком «На Топольчанской» и домом № 3 по улице Семенова.

Саратовцы напомнили про директиву спикера учитывать социальные потребности при застройке города и посетовали, что застройщики упорно игнорируют указания.

- Принято решение направить это обращение в прокуратуру Саратовской области для изучения и принятия мер прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовного дела по данному факту. Вопрос находится на контроле, - сообщается в в телеграм-канале Вячеслава Викторовича.

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