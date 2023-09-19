В Саратовской области торжественно распахнул двери новый отдел ЗАГС

В ЗАТО Светлый состоялось открытие отдела ЗАГС (Фото: Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области)

В гарнизонном доме культуры в ЗАТО Светлый состоялось торжественное открытие отдела ЗАГС. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.

Ранее начальник управления ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева в пресс-центре КП Саратов анонсировала скорое открытие. Обновленный ДК открыли 2 сентября текущего года после реконструкции, которая стала возможной благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина, при личном участии губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

К открытию отдела ЗАГС подготовили уникальную фотовыставку «Круг жизни».

- На выставке представлены фотографии жителей поселка с самыми важными и запоминающимися моментами их жизни: первое романтическое свидание, свадьба, рождение ребенка, счастливые семьи и юбиляры семейной жизни. Выставка станет постоянно действующей и обязательно будет пополняться, - рассказала начальник управления ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева.

Первой парой, зарегистрировавшей свой брак в новом отделе ЗАГС стали Ирина и Павел. Этот факт стал для молодожёнов большим сюрпризом. Также в день открытия чествовали «урановых», «рубиновых» и «хрустальных» юбиляров семейной жизни. Парам вручили подарки и юбилейные свидетельства о браке.

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