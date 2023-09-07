«Свадебный бум» в Саратовской области

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Начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской Юлия Пономарева в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» рассказала о статистике бракосочетаний и самых интересных свадьбах в Саратовской области за 2023 год. Тема «Свадебный бум» была выбрана не случайно, именно на конец лета приходится пик активности брачующихся.

С начала года прошло 8 месяцев, и уже за это время число бракосочетаний возросло на 4,09% с 2022 года. Целых 9035 счастливых семей родилось на территории нашего региона. В прошлом – 8780. Об этом Юлия Викторовна говорит не без гордости, поскольку создание семьи – безусловно важный шаг в жизни каждого человека.

Рассуждая на тему того, стоит ли делать регистрацию торжественной или нет, Юлия Викторовна однозначно советует: стоит.

- Регистрация – это вовсе не ерунда, это очень нужно, атмосферно, красиво и самое главное - эмоционально. Больше всего запоминаются именно эмоции, - говорит Пономарева, плавно подводя нас к еще одному интересному факту: в этом году было заключено 6234 браков именно в торжественной форме, а это 70% от всех браков. Начальник управления по делам ЗАГС выразила обоснованную надежду на то, что Саратовская область достигнет и 80% торжественных регистраций.

Свадебный бум, в основном, приходится на июнь-сентябрь, так как чаще всего это самые теплые месяца. Этот год не стал исключением. Особо «урожайным» вышел август.

- Совсем-совсем тепло, прекрасные закаты, замечательные рассветы, можно гулять всю ночь – это все про август, - комментирует начальник по управлению дел ЗАГСа, передавая прекрасную атмосферу августовских свадеб. Итак, на этот месяц пришлось 1675 бракосочетаний! А на июнь и июль – 1262 и 1331, соответственно.

Больше всего регистраций, конечно же в административном центре области – Саратове – 4158. В Энгельсе – 1437 и Балаково - 773. Если говорить о районах Саратова, самый загруженный ЗАГС был в Ленинском районе – 1174 брака, во Дворце бракосочетаний - 1148, в Заводском – 909.

Самыми популярными датами оказались зеркальные даты и конечно же День семьи, любви и верности – восьмого июля связали друг друга узами брака 261 пара. В самом начале свадебного сезона в пятницу, 23 июля (23.06.23) было зарегистрировано 200 браков, много свадеб было на Красную горку и в День влюбленных, а так же в другие зеркальные даты месяца. Очень многое зависит еще и от того, на какой день недели приходились желаемые числа. Но, стоит отметить, что Саратовские ЗАГСы готовы идти навстречу молодоженам и двери «дворцов» открываются в любой день по договоренности.

Есть и даты, пока только планируются торжества, однако число заявлений вот-вот побьет рекорд Дня любви, семьи и верности, например на 23.09.23 - подано 260 заявлений, а на 09.09.23 - 229 заявлений. Подать заявление – не значит жениться.

- Здесь есть возможность передумать. Я всегда всем говорю: «Пока вы не подписали актовую запись, которая храниться в ЗАГСе 100 лет, вы еще можете в окно, в дверь, на танке уехать, на лошади ускакать…», - шутит Юлия Викторовна.

Во время прямого эфира Юлия Викторовна анонсировала долгожданное открытие отделения ЗАГС в поселке Светлом. Там уже отремонтирован ДК. Конкретная дата торжественного открытия пока не оглашается, но анонс обещают на следующей неделе.

Хочется упомянуть: управление по делам ЗАГС идет в ногу со временем и под руку с будущими молодоженами. Есть и ночные регистрации, с девизом «Не проспи брачную ночь во дворце брака сочетания», они будут проводиться с начала декабря. В эти дни заключать брак можно будет и до 12 ночи, и ровно в 12. К тому же, скоро запустится интерактивный опрос по концепции празднования этих регистраций. Будет предложено несколько тематик. Как, например, в год театра, имеется в виду 2019, была тематика театра, а на 100-летие органов ЗАГСа (18 декабря 1917, то есть в 2017) имитировали машину времени.

- Из года образования органа ЗАГСа, мы перемещались к «стилягам», потом практически в наши дни, и это все за одну регистрацию. Просто случилась такая магия, - вспоминает Пономарева.

Из необычных возрастов: Самый опытный жених – 85 лет и самая опытная невеста – 83 года, причем парой они не являлись. И самый молодой жених в Саратовской области - 17 лет, невеста – 16. Кроме того, люди не перестают женится и выходить замуж после 45! По статистике на таких граждан, приходится 19% мужчин и 16% женщин.

- Мы вас ждем, очень любим, любим заранее всех, кто придет, всегда сделаем все с душой. <…> Всегда по максимуму сделаем все, что от нас зависит, чтобы ваше торжество, действительно, стало незабываемым, традиционным и вошло-таки в семейные ценности, и стало для вашей семьи большой-большой ценностью, вот это - событие брака, - произносит Пономарева Юлия Викторовна в конце-пресс конференции, мотивируя будущие супружеские пары.