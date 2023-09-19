Через символику СВО – разъясняем цели и задачи!

Фото: Вячеслав Калинин

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Саратовское областное отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» для формирования положительного отношения к целям и задачам СВО, популяризации ратных подвигов земляков и увековечивания подвигов воинов начало создавать в учебных заведениях Саратовской области стенды с размещением информации о выпускниках учебного заведения, принимающих участие в СВО и проходящих службу в различных силовых структурах.

Для оформления была разработана наглядная продукция с символикой СВО, которая совершенствовалась в соответствии с пожеланиями военнослужащих, педагогов и учащихся учебных заведений региона, с учетом возраста и времени года, она вручалась при проведении как спортивных соревнований, так и творческих конкурсов, во время встреч с учащимися на «Уроках мужества», «Разговорах о важном».

Также была разработана продукция для эксплуатации в полевых условиях.

Большую помощь в разработке такой продукции в 2023 году оказал Медиахолдинг «Ветеранские вести» под руководством члена Саратовского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Заместителя Председателя Комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов, ветерана боевых действий Вячеслава Калинина.