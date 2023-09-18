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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 19:19

Саратов: на Большой Садовой обнаружили труп женщины

Следователями проводится проверка по факту смерти женщины в Саратове
Источник:kp.ru

18 сентября в Саратове было обнаружено тело 53-летней женщины без признаков жизни. Об этом сообщает СУ СК по области.

Известно, что труп был найден около дома на Большой Садовой местным жителем, который сразу обратился в полицию. Следователем проведен осмотр места происшествия и назначена судмедэкспертиза. Следы насильственной смерти на теле не обнаружены.

Детали произошедшего выясняются.

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