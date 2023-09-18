Дети участников СВО стали гостями новой программы Эдгарда Запашного в Саратовском цирке

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При поддержке Народного артиста России, генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, члена Общественного совета при Минобороны России Эдгарда Запашного Комитет по делам ветеранов Саратовской областной Думы организовал благотворительное посещение детьми участников специальной военной операции новой цирковой программы "Страшная сила", стартовавшей на днях в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных.

"В минувшие выходные - субботу и воскресенье - более 50 мальчишек и девчонок смогли посетить эту яркую уникальную программу!" - рассказал зампред Комитета, ветеран боевых действий, депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия" - "За правду") Вячеслав Калинин.

"Хочу передать искренние слова благодарности лично Эдгарду Вальтеровичу и руководству цирка за посещение цирковой программы детьми наших Героев - участников СВО!" - подчеркнул парламентарий.