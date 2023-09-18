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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:49

Администрация Саратова объявила аукцион на 1,7 миллионов рублей

В Кировском районе высадят почти 100 деревьев
Источник:kp.ru

На сайте госзакупок, 15 сентября, было размещено объявление об аукционе на приобретение саженцев деревьев. Начальная стоимость закупки – 1,7 миллионов рублей. Заключительный день торгов - 26 сентября.

Победителю будет необходимо транспортировать 96 саженцев. Планируется, 30 рябин высадить на улице Лисина, 30 берез – на Гришаева, 2 катальпа поместить на улице Жуковского, улицу Навашина облагородить 12 липами и Техническую – 22 тополями.

Окончание мероприятий по «озеленению» территорий должно произойти спустя 10 дней после подписания контракта.