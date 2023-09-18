Саратов: на территории административного центра продолжается ямочный ремонт

на территории административного центра продолжается ямочный ремонт ( Фото: мэрия Саратова)
В Саратове продолжаются работы по устранению деформаций и повреждений дорожного полотна. Об этом рассказывает администрация облцентра в своем телеграмм-канале.
Итак, в Ленинском районе реализована деятельность по подготовке основания и укладке асфальтобетонной смеси по улицам: Вишневая, Мало-Елшанская, 3-я Степная.
На сегодняшний день обновлено уже 120 квадратных метров дорожного полотна.
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