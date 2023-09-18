Теннисистка из Саратова выиграла в турнире в Мексике

Анастасия Попова, уроженка из Саратова вместе коллегой Вероникой Кудерметовой прошли первый раунд турнира в Гвадалахаре (Мексика).

Теннисистки заявлены вместе в рамках парного разряда. Их соперницами по первому кругу оказались Луиза Стефани из Бразилии и Джулиана Олмос из Мексики.

В ходе матча пара из России одержала победу со счетом 2:1, уступив иностранкам только во второй партии: 6:4, 3:6, 10:7. В общей сложности матч длился 1 час 26 минут.

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