На ремонт Дома культуры в Ивановском было выделено 1,5 млн. рублей

Фото: Дом культуры в Ивановском ( Администрация Саратова)

В Доме культуры в поселке Ивановский по окончании ремонта состоялось торжественное открытие. Об этом информирует администрация Саратова.

В уже обновленном Доме культуры для местных жителей было организован концерт, в рамках которого состоялось выступление поэта и исполнителя Александра Кирьянова.

Дом культуры п. Ивановского начал свою работу в 1966 году, и с того момента здание не обновлялось и не оснащалось необходимыми удобствами. Поэтому, как только поселок вошел в состав Саратова жители, обратились к Ладе Мокроусовой с просьбой решить этот вопрос.

- Так, за 2,5 месяца в здании была произведена замена полов в зале и на сцене, организована система водоснабжения и водоотведения, подключена система отопления, выполнены работы по переделке санузла и обновлению входных дверей, - рассказывает мэрия.

На ввод инженерных систем и прочих ремонтных работ было выделено 1,5 миллионов рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.