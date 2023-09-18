Под Саратовом во дворе хрущевки появился домик Бабы-Яги

Фото: двор в Балаково. (паблик вк "типичный балаково", снимала наталья максимова)

В Саратовской области, городе Балаково, местные жители украсили двор 5-этажки скульптурами и инсталляцией в виде «дома на куриных ножках» - жилища Бабы-Яги. Об этом стало известно 17 сентября из группы «Типичный Балаково».С связи с активной деятельностью и многочисленными обращениями жильцов в администрацию города, дворик на улице Чапаева был снабжен новой дорогой и тротуаром, качественными бордюрами, газонами и светильниками. Балаковцы также постарались создать уютную обстановку на придомовой территории и поэтому украсили «зеленые зоны» самодельными фигурками и деревянным домиком Бабы-Яги.

Люди посчитали двор образцовым и выразили уважение жильцам, а последние, в свою очередь, поделились тем, что сделали всё самостоятельно благодаря хорошему настрою и сплоченности.

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