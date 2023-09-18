Панков: Дом-музей Виктора Талалихина в Тепловке стал местом притяжения людей

"Дом-музей и памятник Талалихину созданы по проекту Вячеслава Володина, который бережно сохраняет память о наших героях-земляках"

Дом-музей Героя Советского Союза Виктора Талалихина в селе Тепловка стал местом притяжения людей. Посмотреть уникальную экспозицию и почтить память легендарного летчика приезжают жители не только нашей области, но и других регионов.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Дом-музей и памятник Талалихину созданы по проекту Вячеслава Володина. Который бережно сохраняет память о наших героях-земляках, помогая устанавливать и реконструировать памятники, восстанавливать исторические здания. Это и мемориал политруку Василию Клочкову в селе Синодское, и памятник основательнице женского авиаполка Марине Расковой в Энгельсе. И дом-музей и здание, где учился комдив Иван Панфилов в Петровске», - отметил Николай Панков.

В этот день, 105 лет назад, в селе Тепловка Вольского уезда Саратовской губернии родился Герой Советского Союза Виктор Васильевич Талалихин. Вячеслав Володин почтил память военного летчика, защитника московского неба. Он возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал сторонников спикера Госдумы в Саратове.