В Саратове отключат светофоры

Сегодня, 18 сентября, вследствие проведения мероприятий по ремонту до 15:30 будут производиться кратковременные отключения светофорных объектов. Об этом информирует мэрия Саратова в своем телеграмм-канале.
Будут обесточены перекрестки:
• Большая Горная и Астраханская;
• Большая Горная и им. Рахова;
• Большая Горная и им. Чапаева;
• Большая Горная и Симбирская;
• Большая Горная и им. Горького.
Ограничительная мера также коснется пересечения проспекта Энтузиастов с улицами: Авиастроительная, Крымская, им. Азина.