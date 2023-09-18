В Саратове отключат светофоры

Сегодня, 18 сентября, вследствие проведения мероприятий по ремонту до 15:30 будут производиться кратковременные отключения светофорных объектов. Об этом информирует мэрия Саратова в своем телеграмм-канале.

Будут обесточены перекрестки:

• Большая Горная и Астраханская;

• Большая Горная и им. Рахова;

• Большая Горная и им. Чапаева;

• Большая Горная и Симбирская;

• Большая Горная и им. Горького.

Ограничительная мера также коснется пересечения проспекта Энтузиастов с улицами: Авиастроительная, Крымская, им. Азина.