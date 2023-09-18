За лето саратовцы выбросили почти 55 тысяч тонн твердых коммунальных отходов

Фото: Ситиматик

В течение лета на мусороперегрузочные станции в Гуселке и Елшанке Саратова поступило почти 55 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных. В течение трех месяцев наблюдалось последовательное увеличение мусорообразования в областном центре, и в результате к концу августа общий рост поступлений на две МПС составил 20%. Кстати, общий вес летних отходов сравним с весом Останкинской телебашни.

В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО на елшанскую и гусельскую мусороперегрузочные станции поступают отходы из пяти районов Саратова: Октябрьского, Фрунзенского, Кировского, Волжского и Ленинского. Отходы, образованные в Заводском районе, направляются сразу на полигон МУП «Дорожник».

Отходы, поступающие на МПС Саратовского филиала АО «Ситиматик», проходят первичную обработку, прессуются и отправляются на мусоросортировочные комплексы. С саратовских МПС отходы транспортируют на энгельсский МСК, где из них извлекают полезные фракции и затем отправляют переработчикам. Крупногабаритные отходы перед транспортировкой на МСК, которые составили более 22% от общего количества поступивших летом на саратовские МПС отходов, измельчаются в специальном шредере.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» ставит перед собой задачу применять наиболее современные технологии и методы обработки отходов, которые помогают минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и оптимизировать использование ресурсов. Сеть мусороперегрузочных станций позволяет сократить число полигонов, где захоранивают отходы, снизить расходы на их транспортирование в места обезвреживания и контролировать поступающие объемы ТКО.