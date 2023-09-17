Вячеслав Калинин получил наградной нож спецназа ВДВ

Награду Вячеславу Калинину вручил лидер "Союза десантников России", Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин

16 сентября в Москве прошла отчетно-выборная конференция Союза десантников России -

авторитетнейшей ветеранской организации, объединяющей ветеранов ВДВ, ГРУ, ССО, морской пехоты и спецназа со всей страны.

Высокой наградой - боевым ножом ВДВ - был отмечен зампред Комитета по делам ветеранов, депутат Саратовской областной Думы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

Награду ему вручил лидер "Союза десантников России", Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Помимо вопросов повестки дня на конференции обсуждались задачи по поддержке СВО, военнослужащих и членов их семей, оказанию помощи передовой всеми возможными силами и средствами.