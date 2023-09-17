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НовостиОбщество17 сентября 2023 8:45

В Музее боевой и трудовой славы прошла презентация книги "Журавлями белыми..."

Источник:kp.ru
Книга издана Медиахолдингом "Ветеранские вести" по решению его основателя, депутата Саратовской областной Думы, ветерана боевых действий Вячеслава Калинина

Книга издана Медиахолдингом "Ветеранские вести" по решению его основателя, депутата Саратовской областной Думы, ветерана боевых действий Вячеслава Калинина

Книга издана Медиахолдингом "Ветеранские вести" по решению его основателя, депутата Саратовской областной Думы, ветерана боевых действий Вячеслава Калинина в память о создателе известного на весь мир мемориала "Журавли" - выдающемся архитекторе Юрии Менякине.

В сборник вошли самые яркие и талантливые произведения авторов Саратовской области, принявших участие в 1-м областном творческом онлайн-конкурсе "Журавлями белыми..."

Презентация книги состоялась в саратовском Музее боевой и трудовой славы, где расположен мемориал "Журавли".