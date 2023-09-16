Мария Усова: Балашовский краеведческий музей распахнул свои двери после ремонта

Фото: ТГ-канал "Колонка издателя"

Балашовский краеведческий музей открылся после капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила депутат Саратовской облдумы от фракции «Единая Россия», координатор проекта «Женское движение Единой России» Саратовского регионального отделения партии, глава ООО «Волга-Медиа» («КП-Саратов») Мария Усова в своем телеграм-канале «Колонка издателя».

«Уникальный музей получил более 21 млн рублей на техническое оснащение и ремонт помещений! За лето была заменена кровля основного здания и электропроводка, оштукатурены и окрашены стены внутри помещений, установлены подвесные потолки с современными светильниками, противопожарные и межкомнатные двери, окна, смонтирована современная охранно-тревожная и охранно-пожарная сигнализации. Оборудованы помещения для кассы и электрощитовой, полностью заменена сантехника. Капитально отремонтирована система водоснабжения и водоотведения и многое другое.

Также заменено выставочное и мультимедийное оборудование. Закуплены манекены, гусеничный подъемник и оргтехника. Появилась система видеонаблюдения на входе в музей и в экспозиционных залах.

Фото: ТГ-канал "Колонка издателя"

Как областной депутат контролировала ход ремонтных работ, а как житель Саратовской области старалась оказать и свою посильную финансовую помощь музею и его неравнодушному коллективу. Ведь когда идет ремонт денег всегда не хватает.