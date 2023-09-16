В Саратове подвели итоги конкурса "Журавлями белыми..." памяти Юрия Менякина

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15 сентября в саратовском "Музее боевой и трудовой славы" Медиахолдинг "Ветеранские вести" провёл церемонию торжественного награждения победителей I областного творческого онлайн-конкурса "Журавлями белыми..." имени Ю.И. Менякина и презентацию одноимённой книги, в которую вошли лучшие стихотворения и прозаические произведения 34 авторов со всей Саратовской области.

Основатель Медиахолдинга "Ветеранские вести", депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин в своём приветствии рассказал о том, что значат "Журавли" для саратовцев, поблагодарил всех авторов, принявших участие в конкурсе и пожелал новых побед, творческого вдохновения и благополучия.

В торжественном мероприятии приняли участие директор "Музея боевой и трудовой славы", председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская, поэт, издатель, президент Ассоциации свободных поэтических объединений Саратовской области Игорь Пресняков, директор АНИКО "Журавли" им. Ю.И. Менякина, его сын Иван Менякин, общественники, ветераны, школьники и студенты Саратова.

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Шеф-редактор Медиахолдинга "Ветеранские вести" в Саратовской области Наталья Курлыкова вручила почётные грамоты и призы победителям проекта, исполнившим на концерте свои стихотворения, среди которых были Нестор Кирилов, Татьяна Резникова, Елена Фадеева, Алексей Фефёлин, Владимир Беиджарз, Лариса Неповинных, Денис Богатов, Наталия Грищенко, Римма Захаренкова, Антон Воробьёв и многие другие.

Специальный гость мероприятия участник шоу "Голос 60+" на 1 канале, ветеран боевых действий, подполковник в отставке Владислав Родзаевский исполнил песни "Журавли" на слова Расула Гамзатова и "Хотят ли русские войны".

Праздник прошёл в торжественной и тёплой атмосфере.