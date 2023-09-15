В 110-летие Вавиловского университета чествовали преподавателей

фото: пресс-служба Вавиловского университета

Сегодня, Саратовскому государственному университету генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова исполнилось 110 лет

В торжественном заседании Ученого совета приняли участие ректорат университета, представители министерства сельского хозяйства и министерства образования области, члены Попечительского совета, консорциума аграрных вузов ПФО, выпускники вуза, депутаты облдумы, компании-партнеры, общественные организации, профессорско-преподавательский состав и студенты.

«За прошедшее время нам удалось добиться серьезных успехов, благодаря которым наш вуз занимает достойное место среди ведущих университетов России. Университет сегодня представляет собой современный научно-образовательный комплекс, отвечающий запросам государства, общества и человека», - отметил ректор Дмитрий Соловьев.

фото: пресс-служба Вавиловского университета

Зампред Правительства – министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский зачитал поздравительный адрес от губернатора области, председателя Попечительского совета Вавиловского университета Романа Бусаргина и поздравил коллектив вуза с юбилеем.

«Ежегодно тысячи студентов-вавиловцев, правильно используя накопленные за годы обучения знания и опыт, ответственно подходя к профессии, уверенно вступают в новую трудовую жизнь», - подчеркнул Ковальский.

Он также вручил благодарственные письма Губернатора Саратовской области преподавателям университета.

Приветственный адрес коллективу университета направили статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов и директор Департамента научно-технологической политики и образования Нина Иванова.

фото: пресс-служба Вавиловского университета

Депутат Госдумы Николай Панков передал благодарственные письма и ценные подарки профессорам Феликсу Рудику и Виктору Тарасову.

В честь юбилея поздравительный адрес от спикера регпарламента Михаила Исаева зачитала депутат Ирина Колесникова.

С поздравительными словами в адрес университета также выступили ректор СГУ, председатель Совета ректоров Саратовской области Алексей Чумаченко, и.о. ректора Нижегородского агротехнологического университета Игорь Воротников и ректор Пензенского ГАУ Олег Кухарев.

В ходе мероприятия председатель профкома работников АПК области Александр Качанов вручил студентам стипендии «За отличные результаты учебы в 2023 году по итогам летней экзаменационной сессии и активную работу в Профсоюзе».